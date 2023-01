Tänaku ülemused kiitsid eestlast

«Ott sõitis targa ralli. Teame, et peame tööd tegema, aga mulle meeldib, et ta ei tulnud siia ja ei öelnud, et meil on rohkem jõudu vaja. Palju sellest, mis me tegema peame, on seotud seadistusega,» rääkis M-Spordi omanik Malcolm Wilson WRC-sarja kodulehele.