Kahekordne maailmameister keelitas 13-aastast poissi tegema seksuaalseid pilte ja videoid

Uurimise tulemusel selgus, et kasutajanime Daddy all peitis end 197 cm pikkune Martini. Võimude teatel ei leitud asitõendeid teistest ohvritest. Kui Martini arreteeriti, otsiti läbi tema Pariisis ja Montpellier'is asuvad korterid ja konfiskeeriti seal olnud arvutid.

Käsipallis väravavahina tegutsenud tänaseks 52-aastane Martini tunnistas sel nädalal politseile, et üritas 13-aastase poisiga ühendust luua. Prantslane selgitas, kuidas ta arvas, et poiss on vähemalt 15-aastane. Pärast ülestunnistust lasti Martini vabaks.