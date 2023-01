Venemaa tennisist valis üle 30 000 inimese elu nõudnud konfliktis poole

Armeenia separatistid Mägi-Karabahhis lõid lahku Aserbaidžaanist luues Artsahhi (Mägi-Karabahhi armeeniakeelne nimetus) Vabariigi, kui Nõukogude Liit 1991. aastal kokku varises. Järgnenud relvakonfliktides on saanud surma üle 30 000 inimese.

Austraalia lahtistel on Hatšanov pärast kahte võitu kirjutanud kaamerale «Artsakh, stay strong» ehk eesti keeles «Püsi tugev, Mägi-Karabahh». See on viide detsembris alanud vaenutegevusele, kui Mägi-Karabahhi ainuke ühendus Armeenia ja muu maailmaga – Latšini koridor – blokeeriti. Armeenia võimude sõnul seisab piirkond blokaadi tõttu humanitaarkatastroofi äärel.