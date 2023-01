Ukraina survestab jätkama Venemaa sportlaste tõrjumist

Huttsait tõi kõnes sakslase Bachiga oma palve põhjenduseks tõsiasja, et paljud Venemaa sportlased on seotud Vene armeega, mis peab juba ligi aasta sõda Ukraina vastu, tappes Ukraina inimesi ja purustades riigi elutähtsat taristut, vahendab rahvusvahelisi spordiprotsesse kajastav veebikeskkond Inside The Games.

Inside The Games kirjutab, et Bach on lubanud, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei saa võistelda oma riigi lipu all, kuni kestab sõda Ukrainas, kuid on ka korduvalt maininud, et nende riikide sportlasi ei peaks karistama nende kodumaa valitsuse tegude pärast.