Neuville ja Ogier pooldavad Monte Carlo ralli kolimist

Ehkki Monte Carlo ralli taga lehvib Monaco lipp, siis tegelikult sõidetakse etapp Prantsusmaa teedel. Ralli baseerus mitu aastat Prantsusmaal Gapis või Valence'is, mis asuvad Alpides ning kus polnud puhtast asfaldirallist juttugi.

«Kindlasti tuleks ralli viia tagasi põhja poole. Peame minema Valence'i või kuhugi sinnapoole,» vahendas soomlaste MTV Hyundai esisõitjat Neuville'i. «Monte Carlo ralli lumeta pole see õige.»

Ralli põhja poole viimisel on üks eemus veel: Monacost on ülesõidud katsetele päris pikad. Neuville tõi näiteks, et ainuüksi laupäevasel võistluspäeval tuli ekipaažidel läbida 700 km.

Rekordilised üheksa korda Monte Carlo ralli võitnud Sébastien Ogier meenutas, et ka mullu sõideti Monte Carlo ralli kuivades oludes. «Lõuna pool sõites jäävad tingimused kliimamuutuse tõttu samaks. Võib-olla on [lõunas sõites] kõige kõrgemates kohtades veidi lund, kuid muu ralli on kuival asfaldil. Olen kuulnud, et ralli võib liikuda rohkem põhja poole. See tooks tagasi elevuse rehvivaliku osas ja teeks etapi põnevamaks.»