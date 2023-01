Peatreener Rannula tahtnuks kalevlastelt näha kõvemat vastuhakku

Kalev sai korraliku õppetunni, peatreener Heiko Rannula tahtnuks näha kõvemat vastuhakku. «See on väga kvaliteetne sats, nad on Türgi liigas mänginud kõigiga võrdselt. Klassivahe ongi olemas, aga kodus peab rohkem hambaid näitama. Kui vahe esimesel ja kolmandal veerand­ajal suurenes, ei teinud me vigugi täis,» tõreles Rannula.