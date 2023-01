Soome ekspert: Tänaku edu võib avada Fordi rahakotirauad

M-Spordi sissetulekute lõviosa pärinev WRC2 kategoorias kihutavate R5- ja Rally2-autode ning nende varuosade müügist. Koroonapandeemia ajal kukkus M-Spordi käive aga hoobilt kolmandiku võrra.

Lisaks on M-Spordi WRC2 kategooria autod oma populaarsust kaotanud. Kümme aastat tagasi vahetasid R5-autod välja Super2000 masinad. M-Sport oli esimene, kes uue Ford Fiesta R5ga 2013. aasta suvel välja tuli. Auto oli pikka aega populaarne. Näiteks 2017. aastal, mil Tänak viimati M-Spordis kihutas, moodustasid Fiestad 38 protsenti kogu WRC2 klassi stardirivist.

Viimastel aastatel on nende populaarsus aga langenud. WRC2 klassi valitsejaks on Škoda, kuid M-Spordile on pinnuks silmas ka Citroën ja Hyundai. 2022 hooajal olid WRC2 klassis võistlevatest autodest 50 protsenti Škodad ning kõigest 12 protsenti Fordid. Monte Carlo rallil oli stardis aga vaid kolm Fordi.

Probleemid Rally2-autoga tähendavad M-Spordile paraku sissetuleku kaotamist. Nii on mõned mõelnud, kas M-Sport võib ühel hetkel lõpetada võistlemise Rally1 klassis. See ei ole aga kuigi tõenäoline, sest Rally1 klassis osalemine on vajalik staatuse näitamiseks. Sellise sammu järel pakiks M-Sport ilmselt üldse asjad kokku, kirjutab Soome väljaanne MTV.

M-Spordi majandusaruandest selgub, et võrreldes 2017. aastaga teenis ettevõte 2021. aastal 17 miljoni naela vähem. Nelja aastaga langes ettevõte käive 31 protsenti, autoralliga seotud müügid 22 protsenti ning klienditeenindustegevused koguni 56 protsenti.

Sellegipoolest võttis M-Sport vastu otsuse, et tahab sel hooajal tiitli peale sõita. Nii toodi koos Red Bulliga meeskonda 2019. aasta maailmameister Tänak. C More telekanali ralliekspert Riku Tahko usub, et see samm võib tähendada, et Ford suurendab oma senist tuge M-Spordile.