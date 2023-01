Endine Prantsusmaa koondislane haub plaani väljakule naasmiseks. Seda sealjuures tasuta

Toona ütles ta Sky Sportsile järgnevat: «Ma olen väravalööja ja väga suur numbrite sõber. Prantsusmaa kõrgliigas on mul hetkel kirjas 96 väravat ja ma pean veel neli lööma. Pean seda tegema enne kui suren. See on midagi, mille peale mõtlen. Inimesed võivad küll öelda, et «Djib, sul oli hea karjäär ja võitsid palju tiitleid», kuid minu jaoks on siiski midagi puudu. See häirib mind ja ma tõesti leian, et praegu on aeg üritada seda viga parandada.»