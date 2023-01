Mitte ainult WRC: M-Sport valmistub mootorispordi üheks raskeimaks väljakutseks

Kui Tänaku karjääri jätkumine WRCs ja liitumine M-Spordiga sai teatavaks alles detsembri alguses, siis ei ole see olnud ainus uus projekt, mille kallal Wilsoni juhitav firma on tegutsenud. Juba eelmisel aastal teatati, et koostöös Fordi ja Lõuna-Aafrika meeskonnaga Neil Woolridge Motorsport (NWM) võetakse sihiks osalemine Dakaril. Monte Carlo ralli ajal kinnitas Wilson Postimehele, et loodetavasti saab see unistus teoks selle aasta lõpus.