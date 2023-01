EOK juht Sukles: kui punane joon ületatakse, siis Pariisi olümpia boikoteerimise teed me ei lähe

Eesti Olümpiakomitee (EOK) peasekretär Siim Sukles juhtis tähelepanu kahele olulisele punktile, mis ROKi avalduses kirjas. Esiteks ei käi ROKi avalduse kohaselt soovitus nende sportlaste kohta, kes on Venemaa agressiooni Ukrainas toetanud või selle heaks kiitnud; ning teiseks käib jutt ainult sportlastest, kes on kogu aeg allunud antidopingureeglitele.

«Viimase aasta jooksul on Venemaa sportlastega seonduvalt läinud põhitähelepanu Ukrainas peetavale sõjale, kuid teine mädapaise – dopinguteema – on kippunud unustusse vajuma. See teema pole aga kuhugi kadunud ja on jätkuvalt aktuaalne, see käib lahutamatult Venemaa spordisüsteemi juurde,» ütles Sukles Postimehele.