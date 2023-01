Latvala saab ilmselt Toyota uue ralliautoga võistelda

«Sellest on juttu olnud, et sõidaksin ühe ralli, mis võiks olla septembris toimuv Hokkaido ralli. Kuid praegu on see kõigest jutt. Asi ei ole veel sada protsenti kindel, kuid see on eesmärk. Minu jaoks oleks fantastiline, kui saaksin meie Rally2-autoga võistelda,» rääkis Latvala autoralli EM-sarja kodulehel.