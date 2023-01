Eesti ei lase ROK-il endale pähe istuda

Kuigi ROKi eilne avaldus Venemaa ja Valgevene sportlaste kohta nõuab, et riikide valitsused ei langetaks otsuseid selle üle, mis maade esindajad saavad rahvusvahelistel võistlustel osaleda ja mis maade esindajad mitte, kinnitas Eesti siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar Postimehele, et see on ikkagi iga riigi otsustada, keda enda territooriumile lubada.