Petrõkina on EMil lühikava järel seitsmes, Kiibuselt hooaja parim etteaste

«Tundsin ennast hästi, lihtsalt mul pole nii palju kogemusi, et kõike ühte momenti kokku panna. Ma üritan siiski kogu aeg paremini ja üks hetk tulevad asjad kindlasti välja. Loodan, et vabakavas on kõik juba parem,» sõnas 61,05 punkti teeninud Petrõkina ETV2 otse-eetris.

Kahekordne Eesti meister kinnitas, et kuumas grupis starimisega tema jaoks mingit lisapinget ei kaasnenud. «Natukene olin ikka närvis, kuid need emotsioonid siin Euroopas annavad lihtsalt sellise vau-efekti. Isegi kui mul tulevad mingid vead sisse, siis lähen siit koju võimsate emotsioonide. EMi ja kõik teised suured võistlused annavad mulle motivatsiooni, et edasi treenida ja tulemusi näidata. Tänagi sõitsin hästi ja tundsin end hästi, lihtsalt hüpetega peab veel harjuma. Usun, et vabakavas näitan ennast paremini,» lausus Petrõkina, kelle tänavune parim lühikava resultaat on 61,68.