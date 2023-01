Neuville tunnistas, et Hyundai tegi Monte eel suure eksimuse

Belglane rääkis Monte Carlo ralli järel WRC-sarja kodulehele, et ei olnud kolmandast kohast enamaks suuteline. «Üldiselt peame lõpptulemusega rahul olema, sest nägime juba ralli alguses, et me ei suutnud teiste tempos püsida,» avaldas Neuville.

«Tiimina ei osanud me ilmselt oodata, et tingimused on nii kuivad ja valmistusime [traditsioonilisemaks] Monte Carloks, kus on vaja pehmemaid seadeid. Lõpuks see ei töötanud. Tundsin ennast kohati natuke jõuetult,» jätkas Neuville.