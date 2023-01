Levadia lõi käed USA meistriks kroonitud kaitsjaga

25-aastane Latinovich on varem mänginud Ameerika kõrgliiga MLS-i võistkonna New York City FC eest ning tulnud 2020. aastal MLS-i võitjaks ja 2021. aastal Campeones Cup-i võitjaks, seisab FCI Levadia kodulehel .

New York City FC on üks klubidest Manchester City grupist.

FCI Levadia president Viktor Levada: «Oleme uhked, et meiega liitus järjekordne meister. Tema karakter aitab meil saavutada parimaid tulemusi nii Eestis kui ka Euroopa klubisarjades. Ta on väga pühendunud mängija ja alates esimest päevast näitas oma proffessionaalsust ja kirge mängida meie klubi eest. Soovin Vukile palju edu meie ühiste eesmärkide täitmisel!»

Vuk Latinovich: «Olen väga õnnelik, et sain liituda sellise klubiga nagu on Levadia. Väljakutse tundus mulle äärmiselt huvitav, kuna Levadia on Eesti üks kõige edukamaid klubisid ning mul tekkis suur soov aidata klubi võita kõiki tiitleid ning esineda hästi Euroopa karikasarjades. Lisaks tundus mulle väga põnev teha tööd koos sellise peatreeneriga nagu on seda Curro Torres. Olen alati edule pühendunud ning soovin seda sama teha ka FCI Levadias.»