PARC FERMÉ ⟩ Kas palju kirutud All Live väärib nõnda palju kriitikat?

Nagu paljude MM-etappide ajal teenis All Live sotsiaalmeedias kriitikat ka selle hooaja esimesel rallil Monte Carlos. Osa sellest oli mõistagi õigustatud, kuid üldiselt tuleb tõdeda, et 2017. aastal välja tulnud All Live on rallijälgimise teinud varasemast paremaks. Aga see ei tähenda, et toode ei võiks olla etem!