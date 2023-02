Kudre-Schnyder ja Jaama tõid Eestile EMilt veel ühe medali

Eesti saadab võistlustulle Daisy Kudre-Schnyderi ja Mattis Jaama, kellest esimese jaoks on EM olnud tohutult edukas: ta võitis kõik kolm individuaaldistantsi ning teenis teatesõidust koos Epp Paalbergi ja Doris Kudrega hõbeda.

Seega on Kudre-Schnyder nüüd juba neljakordne maailmameister ja kolmekordne Euroopa tšempion. Jaama ning Kudre-Schnyder on tiitlivõistlustel näidanud sprinditeates head minekut, kui MMilt on võidetud kaks pronksi ja EMilt üks pronks.