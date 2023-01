Ford plaanib liituda F1-sarjaga

Autosport kirjutab, et Ford on juba mõnda aega pidanud läbirääkimisi Red Bulli vormelitiimiga. Plaani kohaselt hakkaks Red Bull alates 2026. aastast kasutama Fordi jõuallikaid. Mõnede kuulduste kohaselt tehakse koostööplaan avalikuks enne 2023. aasta hooaega, mis algab märtsis Bahreinis.

Ford Performance’i pealik Mark Rushbrook ütles Autospordile, et ei hakka ühtegi spekulatsiooni kommenteerima. «Spekulatsioone me ei kommenteeri, aga sama jutt käib iga autospordi võistlussarja kohta. Meie ülesanne on neid uurida ja neist aru saada ning teha seejärel otsus, kas sellel on mõtet või mitte,» sõnas ta.

«F1 on kindlasti tugev ja kasvav võistlussari, nii USAs kui ka maailmas. Nad on loonud võistlussarja, mis on suutnud leida uusi fänne. Ettevõttena on meie eesmärk osaleda võidusõidusarjades innovatsiooni, tehnoloogilise ülemineku ja õppimisvõimaluste pärast. Oluline on ka turunduslik pool. Selles osas on kindlasti toimunud muutusi, mis nõuavad kaalumist,» lisas ta.