Jalgpalliliit tegi Nõmme Kalju distsiplinaarasjas otsuse

Mäletatavasti algatas EJL menetluse klubi suhtes seoses Nõmme Kalju endise treeneri Getulio Aurelio Fredo juhtumiga. Menetluse käigus kogus EJL informatsiooni, olles tihedas kontaktis õiguskaitseorganitega seoses Getulio Aurelio Fredo kriminaalasjaga. Möödunud aasta lõpus saatiski Põhja ringkonnaprokuratuur selle juhtumiga seoses EJLile kirja, millega juhtis tähelepanu, et jalgpalliklubides laste ja noortega töötava personali oskused ja isikuomadused ning samuti töökorraldus peavad ennetama sarnaste juhtumite kordumist tulevikus.

Menetluse lõpus uuris EJL Nõmme Kaljult muuhulgas, millised tegevused on klubi ellu viinud ja milliseid meetmeid rakendanud, et luua klubis treenivatele alaealistele turvaline keskkond ning ennetada mistahes ebakohaseid suhteid. Samuti uuris EJL, kas ja kuidas on Nõmme Kalju klubis jaotatud vastutusalad ja ülesanded laste õiguste ja heaolu tagamiseks, kehtestatud igapäevased suhtlemis- ja käitumisjuhised, määratud usaldusisik jms.