FISi peasekretär: pole võimalustki, et Venemaa sportlased MMil võistelda saaksid

FISi peasekretär Michel Vion kinnitas, et ROKi avaldus selle hooaja võistluskeeldu osas midagi ei muuda.

«FIS võttis teatavaks ROKi otsuse ja soovitused ning arutab seda järgmisel nõukogu kohtumisel. Sellele ROKi otsusele on lihtne reageerida. FIS otsustas, et Venemaa ega Valgevene suusatajad hooajal 2022/23 võistlema ei pääse ja see otsus tehti juba oktoobris,» lausus Vion Expressenile.