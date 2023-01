Janika Lõiv võitis Hispaanias teist päeva järjest

«Kuna kandsin liidrisärki, siis startisin viimasena ja pidin ees olevaid naisi püüdma. Start läks päris üllatavalt – teadsin, et üks trepp Altea vanalinnas peaks üles ka olema, aga ei olnud selleks valmis, seega sõitsin lihtsalt sinna sisse ja pidin maha tulema,» kirjeldas Lõiv teise etapi käiku.

«Esimesele pikale sirgele jõudes nägin, et ees on tühjus ehk kaotasin ilmselt vanalinnas aega ja vahe läks teistega pikemaks. Vaimselt oli see kõige raskem koht, aga mul olid välja mõeldud võimsusnumbrid, millega ma üksi sõidan ja rohkem alguses ei pingutanud,» jätkas ta.