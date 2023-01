USA ralli võib peagi WRC-kalendrisse kuuluda

WRC-sarja võistluste direktor Simon Larkin kinnitas nüüd, et promootor on USAs etapi korraldamise osas mitu sammu edasi astunud. Kuigi ralli asukohta pole veel avalikustatud, siis saab ilmselt olema tegu kruusaralliga.

«Ma arvan, et märtsi lõpuks on meil selge ja kokkuvõtlik sõnavõtt 2024. aasta USA ralli osas,» ütles Larkin Motorsport.com-ile ning kinnitas seejärel, et USA ralli on kindel kandidaat järgmise aasta kalendri osas. Hetkel käivad läbirääkimised kohaliku omavalitsusega.

Tiimidest kõige enam sobiks USA ralli kindlasti M-Spordile, sest neid toetab USA autofirma Ford. «Ma arvan, et Põhja-Ameerika võistlus on üks põhjuseid, miks Ford soovib olla seotud [ralliga]. Tahame näha võistlust [USAs], sest see on tohutu turg, mis on ära kasutamata. Neil on suurepäraseid rajatisi, häid teid ja suurepäraseid võimalusi midagi korraldada,» lausus M-Spordi tiimipealik Rich Millener 2021. aastal USA ralli kohta.