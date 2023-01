Hüppemäel enesekindluse leidnud Kristjan Ilves: neljas koht oli maksimum

«Hüppemäel on sel hooajal alati väike detail puudu olnud, täna tuli see ära. Sain hoovõtu sellisesse asendisse, mis tagas hea ära tõuke ja sain head ilmaolud, millega eelmistel võistlustel on olnud ebaõnne. Kaks asja kokku, et tuleks selline korralik hüpe.