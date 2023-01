43-aastane Mannima jätkab suusarajal võidukalt

«Tunne on ikka hea, kui sai korraliku pingutuse teha ja ka konkurents oli väga hea. Meil oli korralik madin. Lõpus jäi siin natuke taktikamänguks – mul ehk oli seda sprinterlikku kiirust rohkem. Täna olid küll üsna jäised olud, aga väga keeruline ei olnudki,» sõnas Ermits.

«Napilt tuli see võit, õnneks ikka leidsin lõpupoole endas kiiruse. Merilin oli täna tõeliselt hea konkurent, ta pani mind pingutama. Arvestades ilmaolusid, oli rada ikka väga hea, mõned kohad olid ehk jäised,» kirjeldas Mannima, kes plaanib terve Estoloppeti hooaja tänavu kaasa teha.

Viru Suusamaratoni peakorraldaja Tarmo Kärdi sõnul sai keeruliste lumeolude kiuste korraldatud igati õnnestunud maraton. «Hea tunne on, et just 37. Viru maraton andis Estoloppeti uuele hooajale avastardi. Tõelised suusatajad tulevad ikka iga ilmaga kohale, nii ka täna. Meil oli väga hea tiim ja tõestasime ennast, suur suur tänu kõigile,» lausus Kärdi, kes rõõmustas ka positiivse tagasiside eest.