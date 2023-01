Kanteri endine juhendaja tõmbas 62-aastaselt treenerikarjäärile joone alla

Hafsteinsson teatas treeneriameti lõpetamisest nädal tagasi. Ta võtab aja maha ja tahab veeta rohkem aega perega. 62-aastane islandlane hakkab tööle kodumaa olümpiakomitee heaks.

Treeneriametit on endine kettaheitja Hafsteinsson pidanud 1996. aastast. Alates 2004. aasta Ateena olümpiamängudest on vähemalt üks tema hoolealustest käinud igal olümpial.

Aastatel 2007 ja 2008 valiti ta Eesti aasta treeneriks, tema käe all võitis Kanter ka 2008. aasta Pekingi olümpial kuldmedali. Tema õpilasteks on olnud näiteks veel Märt Israel, Priidu Niit ja Simon Pettersson.

Raul Rebane (vasakul) ja Vésteinn Hafsteinsson 2009. aasta Berliini EMil. Foto: Liis Treimann

«Minu hoolealused on olnud lihtsalt fantastilised ja mul poel olnud nendega lahkarvamusi. Aga olen loobumismõtteid mõlgutanud mõnda aega. On aeg lõpetada see osa oma tööelust, seada esikohale iseennast ja perekond,» ütles Hafsteinsson Rootsi rahvusringhäälingule.

Enne eelmise aasta kergejõustiku MMi Eugene'is koges Hafsteinsson tõelist läbipõlemist. Ta ei jõudnudki USAsse, kuid oli kohal Münchenis toimunud EMil. Ta tunnistas, et arstid soovitasid tal võimaluse korral valida rahulikum töö.

«Kohtasin arsti nimega Karin Hyland ja psühholoogi Alexander Wiklundiga ning olen neile igavesti tänulik. Nad on mu elu päästnud, võiks öelda. Olen uskumatult tänulik selle eest, kuidas nad on muutsid minu enesetunnet,» lisas Hafsteinsson.

«Olen just olnud treener ja matnud end oma töösse, saavutanud suurt edu, kuid see on kõik millegi arvelt. Nüüd olen tagasi õige minana. Olen ergas ja rõõmus. Olen saanud fantastilist abi ja see on viinud mind selle otsuseni,» selgitas ta.