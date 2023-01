Kelly Sildaru vigastusest: tahan esimesel võimalusel koju lennata, et teha selgeks, kui tõsine asi on

Kelly Sildaru teatas laupäeva hommikul Instagramis, et sai paar päeva enne X-mänge vigastada ning ei saa võistlusel osaleda. Postimehele antud lühiintervjuus täpsustas ta, et tegi treeningul viga paremale põlvele ning kas ja millal tema hooaeg jätkub, on veel lahtine.