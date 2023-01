Henri Drelli võrreldi Bullsi legendiga

Sel nädalal uuriti, kas Drell võiks millalgi tõusta NBAsse. Eestlase mängustiil ja oskused meenutavad 1990ndatel Michael Jordani ajastul Bullsis mänginud horvaadi Kukoci omi. Pakuti, et Euroopast pärit Drell võiks olla hea relv kaugvisetel.

«Ma ei vaata väga G-liigat. Aga ma arvan, et üks küsimus on selles, kelle asemel ta platsile saaks, sest [peatreener Billy] Donovanil on rotatsioonid paigas. Nägin teda (Drelli – toim) natuke ja ta näeb välja atleetlik, kui mitte päris Kukoci-sugune.