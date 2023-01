Dopinguprooviga manipuleerinud Baskonia mängujuhile leiti asendaja

Reedel selgus, et Baskonia peatas lepingu Henryga, sest viimane rikkus FIBA kahtlustuste kohaselt on dopingureegleid . Küll aga ei jäänud 30-aastane ameeriklane vahele keelatud ainete tarvitamisega, vaid kuuldavasti kahtlustab FIBA meest sünteetilise uriini kasutamises.

Baskonial on Euroliigas kogunud 12 võitu ja üheksa kaotust ning on kuuendal kohal. Eeloleval nädalal läheb Hispaania klubi teisipäeval võõrsil vastamisi Milano Olimpiaga ja reedel kodus Ateena Panathinaikosega. Esimene on vaid kuue võiduga liigas viimasel kohal, teine kaheksa võiduga 15. positsioonil.