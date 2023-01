Endine Liverpooli ja Juventuse täht avaldas, et käis vähi pärast operatsioonil

Can liitus 2018. aastal Itaalia tippklubi Juventusega, mille ridadesse kuulus siis ka Cristiano Ronaldo. Cani noa all käimine ei olnud saladus, kuid alles nüüd, pea viis aastat hiljem teatas ta avalikult, et operatsiooni põhjus oli varajases staadiumis vähk.

Saksamaal sündinud, kuid Türgi juurtega Can mängis Liverpoolis aastatel 2014-2018. Samal perioodil ehk aastast 2016 kuni 2018 mängis Inglismaa klubis ka Eesti koondise keskkaitsja Ragnar Klavan.

2018. aasta hooajal tehtud operatsiooni tõttu veetis Can kuus nädalat palliplatsi kõrval. Nüüd avaldas ta, et vähidiagnoos tuli ilmsiks Juventusega liitumisel, kui talle tehti artstlik kontrol.

«Mul oli kilpnäärmevähk ja ma vajasin kiiresti operatsiooni. See on minu elus palju muutunud. Sul võib olla palju raha, sul võib olla kõike, aga tervis on kõige tähtsam,» ütles Can Goal.com-ile.