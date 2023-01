Nurme jooksis «päikselises» Sevillas Eesti kõigi aegade teise tulemuse

«See on positiivne sissejuhatus kolme nädala pärast alagavaks Sevilla maratoniks, mis on sellel kevadel üheks peaeesmärgiks. Ülemäära emotsionaalseks ei taha minna, sest maraton on siiski maraton, kuid poolmaratoni näitajad annavad tagasisidet tehtud tööst ning aitavad paremini hinnata eesseisva maratoni konditsiooni. Ma usun, et mul on õigus head tulemust oodata ka maratoni distantsil! Hispaania 1500 m staar Reyes Estévez, kes on ka minu Pekingi olümpiamängude 1500 m jooksu kaaslane, ütles, et 2.08 on jalas!» jätkas Nurme.