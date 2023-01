Lappi on Rootsi ralli eel ettevaatlik: arvasin ka enne Montet, et kõik on hästi

«Ilmselgelt on meil veel väga palju õppida. Ühest testipäevast [Monte Carlo jaoks] lihtsalt ei piisanud, isegi kui mu tunne oli selle lõppedes hea. Tegelikult läksime kusagil alt. Meid ootab ees veel palju tööd, sest Toyota on väga-väga tugev,» sõnas hooaja avaetapil kaheksanda kohaga leppinud Lappi portaalile rallit.fi.

«Rootsi on olnud üldiselt minu jaoks tugev ralli. Ma ei usu, et ma olen oma oskusi minetanud, lihtsalt praegu on mul peal ilmselge väljakutse ja surve, et kõik testid õnnestuksid,» sõnas Rootsi ralli tarbeks ennast ka koduseks Kuopio talveralliks üles andnud Lappi.

«Ma usun, et me oleme Rootsis paremad, kuid seda, kus me tegelikult asume, näemegi alles kohapeal. Siiani on auto testidel väga hästi käitunud, kuid samamoodi arvasin ma ka Montesse minnes. Seega targem on mitte midagi öelda,» lõpetas soomlane.