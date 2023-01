Kontaveidi konkurentsist lülitanud poolatar pääseb viimaks kitsikusest

Arvestades, et kunagi varem polnud Linette suure slämmi turniiril isegi neljandasse ringi ehk 16 parema sekka jõudnud, on kahtlemata tegemist poolatari elu parima turniiriga.

«Ei ütleks, et ta oleks iialgi kaalunud karjääri pooleli jätmist, seda isegi kõige karmimatel aegadel, kuid meil on korduvalt olnud perioode, kus meil polnud lihtsalt raha, et turniirile kohale sõita. Rääkimata siis korralikus hotellis elamisest. Aga see pole teda kordagi kursilt kõrvale viinud,» tundis isa tütre üle uhkust.