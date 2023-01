Eesti mägikotkas jäi valusal moel MK-punktideta

Aigro on MK-sarjas tänavu punkte teeninud vaid kolmel etapil – Rukal, Innsbruckis, Sapporos – ning on 14 silmaga MK-sarja kokkuvõttes 45. kohal. Kokku on tänavusel hooajal punktirõõmu tundnud 68 suusahüppajat, viimaselt realt, ühe punkti pealt, võib leida ka meie teise mägikotka Kevin Maltsevi.