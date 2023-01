Lõppes jalgpalliajaloo vägevamaid seeriaid

28-aastane ründaja on olnud Athleticu koosseisu üks kindlamaid osasid ning jäi viimati palliplatsilt kõrvale 2016. aasta 7. aprillil. Kusjuures tema seeria lõppemise osas oli oht üleval juba varem sel hooajal, kui ta vigastatuna platsilt lahkus, kuid toona õnnestus ründajal õigeks ajaks vigastusest paraneda.

Küll sai see läbi eile, sest ta pidi tervislikel põhjustel koosseisust kõrvale jääma. Ühtlasi tähistab see ka Hispaania kõrgliiga uut tippmarki, mida Williams on enam kui aasta juba uuendanud.