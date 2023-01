EMil 6. koha saanud Niina Petrõkina võistluspingest: aasta tagasi Tallinnas oli lihtsam, nüüd tahtsin juba tulemust teha

«Hüpetes tuli vigu sisse, kuid suutsin end kokku võtta ja saavutada peaaegu maksimumi. Muus osas õnnestus kava hästi. Mu koreograaf Alina Boyko kirjutas, et ma pole vabakava varem nii hästi sõitnud – ta pidas silmas just uisutamist, artistlikkust. Sain komponentide hinde üle 61 – see motiveerib mind väga, pean uisutades veelgi rohkem enda emotsioone välja näitama,» rääkis Petrõkina EMil esitatud vabakava kohta.