Federer vs. Nadal vs. Djokovic – millised on suure kolmiku jalajäljed tennises?

Parimatest parima – või inglise keeli GOATi (greatest of all time) – valimisel hüpatakse üldjuhul pea ees statistikamerre, et sealt endale meelepärasemad nopped pinnale tuua. Djokovici, Nadali ja Federeri puhul võib seal ringi ujuda tunde, kuid isegi seejärel ei jõuta tõele lähemale. Sest parima valimine on ikka nii, et ühele ema, teisele tütar.