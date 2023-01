Hispaanias ekstreemsetes tingimustes võidutsenud Janika Lõiv: See oli mu elu kõige raskem sõit

Lõiv võidutses Hispaanias neljandat päeva järjest, millega pälvis samuti üldvõidu. «Viimane etapp oli mu elu kõige raskem sõit. Mul pole isegi sõnu selle sõidu kirjeldamiseks. Alates 7.–8. kilomeetrist olin juba täiesti külmunud ja mõtlesin et ilmselt lõpuni ei jõuagi,» avaldas Lõiv peale võistlust, kui esimene soe oli taas naha alla saadud, seisab Eesti Jalgratta Liidu pressiteates. «Suurem osa ajast sõitsime koos Monicaga, aga alguses oli pikalt terve naiste punt koos, sest rada oli enamasti asfaltteedel. Üritasin igasugu mõttemänge teha ja oma pead välja lülitada. Täitsin aega lihtsalt, et kiiremini lõppu jõuda.»

«Kui kompuuter hakkas näitama 2 kraadi ja lörtsi sadas, tulid esimesed pisarad,» jätkas Lõiv. «Käiku vahetasin kahe käega ja amorti enam lukku ei saanudki. Üldiselt oli rada asfaldil ja seetõttu hakkas laskumistel eriti külm. Mõned üksikud singlid, mis olid, jooksin, et sooja saada. Kui lõpuni oli veel 7–8 kilomeetrit, tuli laskumisel üks tagasipöörde kurv, kus me mõlemad Monicaga maha tulime, et käiku kahe käega vahetada. Näppe lihtsalt enam ei tundnud. Vahetasin käigu, kerisin käega väntasid, et käik vahetuks ning nägin, et Monical juhtus midagi ja nii jäin lõpuks üksi. Sellega oli võimalus väike vahe sisse teha. Panin, palju jaksasin. Kolm kilomeetrit enne finišit oli väike põnks, kus pidin jooksma ja kui ratta peale tagasi hakkasin hüppama, siis ma ei suutnud seda ja kukkusin mõlema põlvega lihtsalt põlvili kruusa peale. Tõusin ja sõitsin lõpuni, kus lihtsalt ei suutnud riideidki seljast võtta, sest selline värin oli sees.»