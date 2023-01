Selgus väidetav põhjus, miks jõhkras seksuaalrünnakus kahtlustatav ajaloo edukaim jalgpallur oma tunnistuse kohta vassis

Esiteks väitis Alves, et pole 23-aastast naist üldse kunagi kohanud. Seejärel muutis ta lugu ning ütles, et nägi ohvrit ööklubis, kuid ei suhelnud temaga. Lõpuks tunnistas jalgpallur, et oli naisega konsensuslikus vahekorras.

Intervjuus seletas Martell, et Alves ei soovinud alguses avalikult tunnistada, et on petnud oma abikaasat Joana Sanzi. AS kirjutab, et Sanz on oma sotsiaalmeediast paari ühised fotod ära kustutanud.