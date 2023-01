Jukka Toijala nimetas kandidaadid, kes valmistuvad Eesti meeste korvpallikoondise MM-valikmängudeks

Peatreener Toijala selgitas, et eesolevast aknast jäävad mõned mängijad kergete tervisemurede tõttu eemale: «Mõned mängijad, kes on möödunud akendes koondisesärgis väljakule jooksnud, jäävad sel korral kergete tervisemurede tõttu eemale. Näiteks Rauno Nurgeril jäi hooaja algus vahele sügisel EM-finaalturniiril saadud vigastuse tõttu ning leppisime kokku, et ta kasutab koondiseakna ajal toimuvat pausi enda ravimiseks, et klubihooaja otsustavas faasis olla 100% mänguvalmis.»