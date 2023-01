FOTO ⟩ Ajalooline hetk: agressorriigi sümboolikal polnud kohta suurel võidutrofeel

Sabalenkat ennast selline käik ei häirinud. «Kõik teavad, et olen Valgevene mängija. Kas see on minu riigi jaoks suur asi? Usun, et on. Arvan, et inimesed on minu üle uhked,» lausus Valgevene tennisist pressikonverentsil ning lisas, et kodumaale ta suurt võitu tähistama ei kipu. «Lähen tagasi Miamisse, kus ma praegu elan.»