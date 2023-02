JÄRELVAADATAV ⟩ Lätlased panid Tartu Bigbanki imelisele võiduseeriale punkti

Ka täna alustati kohtumist õlitatult ning avageim võideti koguni 25:16. Seejärel said lätlased enda mängu paremini käima ning külalised võitsid kaks järgmist geimi numbritega 25:22 ja 25:21.

Hetkeks näis, et Bigbank tuleb ikkagi raskest olukorrast välja. Nad mängisid vastased neljandas geimis selgelt 25:19 üle ning läksid otsustavale vaatusele enesekindlalt vastu. Viimast geimi juhtima asunud Tartu leidis end väga kiiresti viiepunktilisest kaotusseisust. Sellest ei õnnestunudki neil väljuda ning otsustav geim kuulus Daugavpilsile 15:9.

Alar Rikbergi hoolealused Tartust on sel hooajal olnud fantastilises hoos, sest lisaks Eesti karikavõidule on nad Balti liigas kaotanud 19 mängust kõigest ühe. 52 punkti annab tabelis kindla liidrikoha, kui lähimal jälitajal Selver/TalTechil on üks mäng rohkem peetud, aga seitse silma vähem.