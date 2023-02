JÄRELVAADATAV ⟩ Selver/TalTech ei andnud Pärnule mingit võimalust

Enne mängu:

Tabelit vaadates on soosik ilmselge: Selver/TalTech. Nad on Balti liigas võitnud 20 mängust 15 ning hoiavad tabelis Tartu Bigbanki järel teist kohta, jäädes taaralinlastest maha neli punkti. Tõsi, pealinnaklubil on kaks mängu rohkem peetud.

Pärnu jaoks see hooaeg kulgenud raskelt. Seitsme klubi konkurentsis hoitakse viimast nelja võidu ja 17 kaotusega viimast kohta ning mõlemad senised kohtumised Selver/TalTechi vastu on kaotatud: mullu sügisel jäädi alla 0:3 ja 2:3.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal tõdeb, et nende jaoks on tabeliseis üsna lukus. «Meil, jah, väga liikumist ilmselt enam ei ole ja jääme sinna, kus oleme. Mänguliselt pole me aasta lõpust saadik head rütmi suutnud leida ja sellele üritamegi keskenduda – et eeldatav põhikoosseis leiaks omavahel parema klapi. Meil on edasine mängugraafik üsna tihe ja trenne seetõttu väga palju teha ei saa, peame eelkõige mängudes selle tunnetuse tagasi saama,» sõnas Toobal.