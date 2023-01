Laviini alla jäänud maailmameister tegi üdini positiivse sissekande tunnid enne traagilist õnnetust

Jaapani keskosas Nagano prefektuuris mägedes lumelaviini alla jäänud kaks välismaalasest lumelaudurit on leiti surnuna. Jaapani võimud keeldusid paari nimeliselt tuvastamast, kuid USA suusaajakiri Mountain Gazette kirjutas, et üks surma saanud lumelauduritest oli ameerika professionaalne freestyle-suusataja Kyle Smaine, kes krooniti 2015. aastal rennisõidus maailmameistriks.

Seejuures kiitis Smaine mõned tunnid enne traagilist õnnetust Jaapani olusid sotsiaalmeedias. Ta selgitas postituses, et Jaapani lumeolud on miski, mis sundisid teda igal aastal sinna naasma.

Smaine postituse juures on hiljem sportlasele järelhüüde teinud sajad inimesed. Üheks neist on ka freestyle-suusatamises olümpiavõitjaks kroonitud Joss Christensen. «Soovin, et meil olnuks viimastel aastatel koos suusatamiseks rohkem aega. Tänan sind, et olid alati täis positiivset energiat,» kirjutas olümpiavõitja.