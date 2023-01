Rallilegendi unistuste võimalusest kinni haaranud prantslane: ma ei arvanud, et kogen midagi säärast

«Meie koostöö on parem kui seda möödunud aasta Jaapanis. Mõistagi läheb veel aega, et üksteist täielikult tundma õpiksime, ent kõik läheb üha paremaks. Oleme õigel teel, aga tööd on vaja kõvasti teha,» lausus prantslane, kes ei osanud oodata, et võit võib nõnda kiiresti tulla.