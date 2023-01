Wilson eitas nagu kuuluks osa M-Spordist Tänakule

Enne WRC-hooaja algust hakkas levima kuulujutt, et Ott Tänaku ja M-Spordi vahelises lepingus on lisaks eestlase palganumbrile kirjas ka, et osa Inglismaa meeskonna aktsiatest läksid 2019. aasta maailmameistri omandusse. M-Spordi asutaja ja omanik Malcolm Wilson kinnitas nüüd, et see jutt ei vasta tõele, kuid ei välistanud, et tulevikus võib tiimiga liituda mõni investor.