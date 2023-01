Kas maailmameistriks tulnud talent liigub rekordilise summa eest Inglismaale?

22-aastane Fernandez on oma andekust tõestanud ja veidi üle poola aasta Benfica hingekirja kuulunud mängija lahkumine tähendaks klubile korralikku palgapäeva. Kui eelmise aasta lõpus käisid sahinad, et Fernandezile ihub hammast Liverpool, siis tuli välja, et Portugali klubi on arengtinalasele määranud 120 miljoni euro suuruse väljaostuklausli.

BBC teatel pole veel tulnud kinnitust, kas Chelsea pakkumine võetakse Lissaboni Benfica poolt vastu. Kui aga tehing läbi läheb, lööks see üle 2021. aastal toimunud 113 miljoni euro suuruse ülemineku, kui Jack Grealish liikus Aston Villast Manchester Citysse.

Varem on Benfica süüdistanud Chelseat, et Londoni klubi on tahtnud Fernandez’it kärsituks muuta. Portugali suurklubi mänedžer Roger Schmidt on isegi kuulutanud, et üleminekut ei toimu.

Kuid nüüd, mil Chelsea on valmis maksma rekordilist tasu, seda küll ilmselt osamaksetena, võib kõik muutuda. Vaevalt oleks Inglismaa suurklubi teinud ametlikku pakkumist, kui nad poleks saanud vihjeid, et see võidaks ka vastu võtta.

Fernandezi karjäär on võtnud tuurid üles väga kiiresti. Alles 2021. aastal Argentina klubi River Plate esindanud Fernandez liitus suvel 18 miljoni euro eest Benficaga. Portugali klubis suutis ta murda põhikoosseisu ning jäi silma ka Argentina koondisele. Ta tegi nende eest debüüdi alles 24. septembril, kuid kutsuti sellest hoolimata MM-koondisesse.