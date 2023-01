Jalgpallureid vedanud buss sõitis sillalt alla, suri vähemalt kolm poissi

Õnnetus juhtus Kagu-Brasiilias Minas Gerais' osariigis, mille pealinn on Belo Horizonte. Ametivõimude teadete kohaselt kaotas bussijuht sõiduvahendi üle kontrolli ja sõitis sillalt alla.

Bussis viibis noorte jalgpallimeeskond, sealhulgas treenerid ja mängijad. Seni on teateid neljast hukkunust, üks täiskasvanu ja kolm teismelist jalgpallurit. Kokku viidi haiglasse ligi 30 inimest.

Meedias pole veel avalikustatud, millise jalgpallimeeskonnaga õnnetus juhtus, ainus kinnitatud fakt on, et tegemist oli noorte jalgpalluritega.

Klubi mängijad ja personal oli tagasiteel jalgpalliturniirilt. Võimud on kinnitanud, et tegemist oli nö ametliku reisiga ehk et vedajal oli riikliku transpordiameti litsents reisijateveo teenuse osutamiseks.