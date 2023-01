Rallikorraldaja jagas Tänaku Otepää stardi eel häid uudiseid

«Väga hea meel on, et Otepää talveralli nimekirjas on üle 80 võistluspaari ja et kõikides klassides on kohal kogu paremik. Lisaks on suur rõõm, et meil on stardis kaks Rally1 hübriidautot, milles ühes istumas Ott Tänak ja Martin Järveoja ja ka lisaks Eesti paremik R5 autodel. Rajaolud on Otepääl endiselt talvised ja lisandunud on ka lund. Teede jääolud on head ja loodame head talverallit,» sõnas võistluse juht Koosa talveralli eel pressiteate vahendusel.