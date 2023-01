Ukraina olümpiamedalist on ROKi plaanist ahastuses: eelmisel nädalal suri Bahmutis üle 10 Ukraina sportlase

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on andnud mõista, et Venemaa ja Valgevene sportlased on oodatud 2024. aasta Pariisi olümpiale. See on tekitanud spordimaailmas suurt vastukaja ning on Ukraina endise kolmikhüppaja Olha Saladuhha sõnul mõeldamatu.