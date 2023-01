Inglismaa tippklubi talvine suurost sattus juba rassismiskandaali

Pärast skandaali puhkemist on video TikToki platvormilt maha võetud. Enne seda oli sellel umbes 200 000 vaatamist. «Mõhhailol on väga kahju solvangu eest, mida tema TikToki kontole eelmisel juulil postitatud video tekitas,» sõnas mängija esindaja Inglismaa väljaandele The Sun.